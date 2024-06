Brixen: Bei Holzarbeiten mit Motorsäge verletzt – Mit Seilwinde geborgen

Von Pelikan 2 ins Krankenhaus geflogen

Ein Mann, der allein im Wald in Untereben mit Holzarbeiten beschäftigt war, hat sich am Montag kurz nach 13 Uhr mit der Motorsäge eine Schnittwunde am Unterschenkel zugezogen. Er setzte selbst den Notruf ab.Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 seilte den Notarzt zum Verletzten ab, der nach der Erstversorgung mit der Seilwinde an Bord geholt und in das Krankenhaus Brixen geflogen wurde. Mitglieder der Bergrettung Brixen fuhren den Traktor zurück zum Hof.