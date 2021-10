Brixen: Betrunkener löst Großeinsatz aus

In Brixen nahm in der Nacht auf Sonntag eine Suchaktion ein gutes Ende. Kurz vor 3 Uhr wurden mehrere Freiwillige Feuerwehren, das Weiße Kreuz, die Wasserrettung und die Carabinieri alarmiert: „Person im Wasser“ lautete die Einsatzmeldung.Nachdem ein Jugendlicher vom Eisackufer in der Nähe des Club „Max“ in Brixen nicht mehr zurückgekommen war, alarmierten seine Freunde den Notruf. Sie befürchteten, ihr Freund wäre in den Fluss gefallen. Etwa 50 Einsatzkräfte nahmen umgehend eine Suchaktion auf. Diese konnte allerdings nach einer Stunde abgebrochen werden. Der junge Mann wurde von den Carabinieri wohlauf gefunden – er war nie im Wasser gewesen.

