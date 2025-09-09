<BR \/>Gegen 13 Uhr ging bei der FF Brixen der Alarm zu einem Brand in der Industriezone ein. Eine Maschine zur Kunststoffverarbeitung hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Rasch eilten die Einsatzkräfte vor Ort.<BR \/><BR \/>Als die Feuerwehrmänner angekommen sind, war der Brand jedoch bereits gelöscht. Es war einem mutigen Mitarbeiter zu verdanken, der die Flammen trotz heftiger Rauchentwicklung erstickt hatte. Verletzt hat er sich dabei nicht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209846_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Den Rest übernahm die FF Brixen. Sie belüftete die betroffenen Räume sowie die darüber liegenden Etagen mit einem Großraumlüfter. Anschließend haben die Einsatzkräfte die Maschinen aus der Werkstatt entfernt und mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern gesucht. Unterstützung erhielten sie von den Carabinieri.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>