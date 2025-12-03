Der Einsatz nahm seinen Anfang nahe der A22-Mautstelle Klausen, wo ein Ford Focus ins Visier der Ermittler geriet. Im Wagen des jungen Lenkers aus Brixen fanden die Carabinieri ein über ein Kilogramm schweres Paket mit hochreinem Kokain – geschickt im Fahrzeug versteckt. <BR \/><BR \/> Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung entdeckten die Ermittler weitere rund 79 Gramm der Droge, eine Präzisionswaage, Verpackungsmaterial sowie Bargeld.<h3>\r\nZweites Auto gestoppt – wieder über 1 Kilo Kokain<\/h3>Zeitgleich mit dem ersten Pkw hielten sie einen Weiteren an: In diesem Wagen, der vermutlich als Spähfahrzeug diente, befand sich ein 24-Jähriger, der ebenfalls in Brixen wohnt. Eine weitere Person im Auto stellte sich später als unbeteiligt heraus. <BR \/><BR \/>Auch die Wohnung dieses jungen Mannes durchsuchten die Carabinieri. Dort fanden sie Hefte und Quittungen, mit denen über den Drogenhandel Buch geführt worden war. Im Keller der Wohnung stellten die Beamten über ein Kilo Kokain sicher. <BR \/><BR \/>Insgesamt kamen so mehr als 2,2 Kilogramm Kokain, mehrere Waagen, Verpackungsmaterial und Bargeld zusammen. Die beiden Männer wurden wegen Verdacht auf Drogenhandel festgenommen.<h3>\r\nKommandant: „Alarmierendes Zeichen für steigende Nachfrage“<\/h3>Der Kommandant der Brixner Carabinieri, Hauptmann Giuseppe Specchio, betont die Bedeutung des Einsatzes – und richtet einen deutlichen Appell an die Bevölkerung:<BR \/><BR \/>„Der Fund von über zwei Kilogramm Kokain zeigt eine wachsende Nachfrage in unserem Gebiet. Die Arbeit der Carabinieri kann nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn auch die Nachfrage nach Drogen sinkt“, erklärt er.