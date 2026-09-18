Das Fahrzeug war den Carabinieri bereits mehrfach aufgefallen, da der Wagen des Öfteren verdächtig durch die Stadt gefahren war. Daraufhin nahmen die Carabinieri das Fahrzeug genauer unter die Lupe.<BR \/><BR \/>In der Nacht kontrollierten Streifen der Carabinieri mit Unterstützung der Kollegen der Carabinieri-Station Vintl einen Wagen im Bereich der Umfahrung der SS12.<BR \/><BR \/>Im Wagen befanden sich fünf Personen, davon drei Männer und zwei Frauen. Die drei Männer waren der Polizei bereits mehrfach bekannt.<BR \/><BR \/>Die Durchsuchung der drei Männer blieb ohne Ergebnis. In den Taschen der beiden jungen Frauen fanden die Carabinieri hingegen zwei Stücke Haschisch für den Eigenbedarf sowie ein 20,5 Zentimeter langes Klappmesser.<BR \/><BR \/>Das Haschisch wurde beschlagnahmt und das Messer sichergestellt. Eine der beiden Frauen wurde wegen eines Verstoßes gegen die Waffengesetzgebung angezeigt.