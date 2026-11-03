Die Carabinieri der Kompanie Brixen haben im Rahmen intensiver Ermittlungen zwei Personen gefasst, die sich seit September dem Zugriff der Justiz entzogen hatten. Damit schließt sich laut Angaben der Ermittler das Netz um eine kriminelle Vereinigung, die sich auf den Handel mit Betäubungsmitteln und Diebstähle in Südtiroler Luxusunterkünften spezialisiert haben soll.<h3>\r\nSeit September auf der Flucht<\/h3>Die beiden jungen Männer im Alter von 21 und 25 Jahren waren im Zuge einer groß angelegten Operation bereits am 9. September 2026 ins Visier der Ermittler geraten. Damals hatte der Untersuchungsrichter am Landesgericht Bozen Haftbefehle erlassen, doch die beiden Verdächtigen waren untergetaucht, um der Festnahme zu entgehen.<BR \/><BR \/>Den Beamten gelang es nun allerdings die beiden aufzuspüren und die gerichtlichen Verfügungen zu vollziehen.<h3>\r\nUnter Hausarrest mit elektronischer Fußfessel<\/h3>Gegen die beiden Verdächtigen wurde die Maßnahme des Hausarrests verhängt, verbunden mit der Auflage, eine elektronische Fußfessel zu tragen.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Bozen betont in diesem Zusammenhang, dass für die Beschuldigten bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung gilt.<h3>\r\nCarabinieri: „Niemand entzieht sich dauerhaft der Justiz“<\/h3>Die Carabinieri in Brixen zeigten sich erfreut über den Fahndungserfolg und unterstrichen die Entschlossenheit der Ermittlungsarbeit: „Die Festnahme dieser Personen zeigt, dass der Fahndungsdruck der Carabinieri mit der Zeit nicht nachlässt. Durch kontinuierliche Überwachung und Ortskenntnis schließen wir den Kreis selbst bei komplexen Fällen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.“