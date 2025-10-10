Der Kampf gegen den Drogenhandel durch die Carabinieri der Kompanie Brixen geht unermüdlich weiter. Im Rahmen eines gezielten Kontrolldienstes überprüften die Ordnungshüter im Parkhaus der Dantestraße einen 36-jährigen vorbestraften Marokkaner, der den Ordnungskräften bereits bekannt war.<BR \/><BR \/>Dabei stellte sich heraus, dass der Mann im Besitz von 11 Kokain-Päckchen war, die für den Verkauf vorbereitet waren. Zusätzlich stellten die Carabinieri 350 Euro Bargeld sicher. Die Ermittler vermuten, dass das Geld aus dem illegalen Drogenverkauf stammt.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde umgehend bei der Justizbehörde angezeigt.