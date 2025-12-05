Eine Streife hatte die beiden – einen 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz und eine 22-jährige Frau aus Bozen – in der Carduccistraße angehalten. Beide sind den Sicherheitskräften wegen Eigentums- und Drogendelikten bereits bekannt. <BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten eine 400-ml-Dose Reizgas sowie ein iPhone 16 Pro und ein Samsung S22. Beide Smartphones stellten sich laut Aussendung als gestohlen heraus. Der rechtmäßige Besitzer sei ein deutscher Staatsbürger, der derzeit identifiziert wird.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri zeigten den Mann und die Frau wegen Hehlerei sowie unerlaubten Waffenbesitzes an. Das sichergestellte Reizgas-Spray gilt in dieser Größe als verbotener Gegenstand.