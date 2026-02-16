Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein versuchter Einbruch im Hotel „Tourist“: Durch die Auswertung von Überwachungskameras konnten die Bewegungen des Verdächtigen rekonstruiert werden, der Verdächtige konnte schließlich ausgeforscht und identifiziert werden. Laut Aussendung der Carabinieri handelt es sich dabei um einen 25-Jährigen aus dem Ausland, der den Ordnungskräften bereits bekannt ist.<BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Personenkontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Einbruchswerkzeug sicher. Laut Aussendung ergaben weitere Ermittlungen zudem, dass der Mann offenbar für einen Diebstahl im Bekleidungsgeschäft „Tom Tailor“ in Brixen verantwortlich ist.<BR \/><BR \/>Gegen 12 Uhr desselben Tages wurde derselbe 25-Jährige beobachtet, wie er laut Aussendung versuchte, Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken zu entfernen. In Zusammenarbeit mit einer Streife der Stadtpolizei Brixen konnte der Mann schließlich angehalten und durchsucht werden. Dabei stellten die Beamten einen Rucksack und eine Jacke aus dem Geschäft „Sportler“ sowie eine Hose aus dem Bekleidungsgeschäft „Schöffel“ sicher. Der Mann wurde angezeigt.