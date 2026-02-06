Im Brixner Stadtzentrum bemerkte eine Streife jüngst einen jungen Mann, der den Ordnungskräften bereits bekannt war. Als diese ihn kontrollieren wollten, ergriff der 18-jährige Tunesier laut Aussendung der Carabinieri die Flucht.<BR \/><BR \/>Während seiner Flucht warf der 18-Jährige ein Küchenmesser mit einer rund 17 Zentimeter langen Klinge zu Boden, heißt es weiter in der Aussendung. Schließlich gelang es den Beamten, den Flüchtigen zu schnappen – er wurde angezeigt und das Messer beschlagnahmt.