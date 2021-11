Brixen: Dieb festgenommen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, wie die Ordnungshüter in einer Presseaussendung mitteilen. Ein junger Mann aus Gambia soll eine ältere Frau um Informationen gebeten haben. Doch der Mann wollte keine Auskünfte, sondern versuchte der Seniorin dabei die Handtasche zu entreißen.Diese setzte sich zur Wehr und schrie laut. So gelang es dem Dieb nur einige Gegenstände aus ihrer Tasche zu entwenden, die er aber gleich wieder zu Boden warf.Der Täter ergriff die Flucht konnte aber von der Polizei gefasst werden. Für den amtsbekannten jungen Mann klickten die Handschellen.

stol