Brixen: Drogen beschlagnahmt und junge Kleinkriminelle festgenommen

Kontrolliert wurden unter anderem 10 öffentliche Einrichtungen, um Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Drogenhandel und Drogenkonsum zu verhindern. Weiters schauten sich die Einsatzkräfte in den Rapp-Gärten, dem Pupp-Park und im Brixner Stadtteil Milland, wo gleich mehrere Jugendliche kontrolliert wurden, um.Am Freitag hat die Hundestaffel am Brixner Bahnhof 2 junge Leute mit Drogen erwischt. Bei den Drogenbesitzern handelte es sich um einen Italiener und einen Albaner – einer davon sogar noch minderjährig. Beide waren jeweils im Besitz von circa 2 Gramm einer haschischähnlichen Droge.Am selben Tag wurde bei weiteren Kontrollen in der Nähe des Forum Brixen, ein junger Mann ghanaischer Herkunft, der im Besitz ähnlicher Drogen war, ausfindig gemacht.Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 197 Personen und etwa 100 Fahrzeuge kontrolliert. Einige der Personen waren bereits vorbestraft. Bei den Kontrollen konnten circa 4 Gramm Drogen sichergestellt werden.Heute wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bozen eine Brixnerin (Jahrgang 2001) festgenommen. Sie hat in den letzten Jahren mehrere schwere Diebstähle begangen und Handel mit besonders starken Drogen betrieben. Ihr droht eine Haftstrafe von 2 Jahren, 4 Monaten und 21 Tagen.

stol