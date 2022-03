Brixen: Drogen beschlagnahmt und vorbestrafter Mann angezeigt

Die außerordentlichen Kontrollen der Staatspolizei in Brixen gehen weiter. Am Freitag standen die Beamten der Polizeistation von Brixen zusammen mit der Abteilung für Verbrechensvorbeugung der Staatspolizei Mailand, der K-9-Einheit der Finanzbehörde und mit Unterstützung der lokalen Polizei der Gemeinde Brixen im Einsatz.Bei den Kontrollen wurden circa 100 Personen kontrolliert. Darunter auch einige Jugendliche, die bereits seit einiger Zeit von der Polizei überwacht wurden, weil sie im Verdacht standen, Drogen zu besitzen und zu konsumieren.Der Verdacht bestätigte sich: Die Hundestaffel der Finanzbehörde erschnüffelte Drogen. Nach der Identifizierung der Jugendlichen wurde bei einem Minderjährigen albanischer Herkunft und einem aus Brixen kommenden Jungen der Besitz von Haschisch und Marihuana festgestellt.Die bekanntermaßen gesundheitsschädlichen Substanzen verursachen neben ihren psychotropen Wirkungen weitere negative Folgen, darunter eine Verminderung der körperlichen Reaktionsfähigkeit und eine Störung der Sinneswahrnehmungen.In Anbetracht dieser Tatsache und der geltenden Rechtsvorschriften wurden die Drogen ordnungsgemäß beschlagnahmt und der Justizbehörde übergegeben.Weitere Kontrollen wurden auch im Bereich des Fischzuchtweges durchgeführt, wo sich häufig junge Menschen aufhalten, die sich nicht an die Vorschriften halten und zudem illegale Drogen konsumieren.Erneut schlug die Hundestaffel Alarm. Es wurden mehrere junge Leute identifiziert. Ein Einwohner aus Vahrn war im Besitz von Marihuana. Dieses wurde von den Polizeikräften beschlagnahmt.In der Zwischenzeit bemerkte eine andere Streife, die für die Gebietskontrolle zuständig war, eine verdächtige Person am Busbahnhof.Die Überprüfung ergab, dass der aus Ägypten stammende und in Pfitsch wohnhafte Proband im Januar von der Quästur Bozen mit einem 3-jährigen Rückkehrverbot in die Gemeinden Bozen, Brixen und Vahrn belegt worden war. Der Täter wurde sofort zur Polizeiwache gebracht und bei der zuständigen Justizbehörde angezeigt.Die Arbeit der Beamten der Staatspolizei wurde auch durch Kontrollpunkte an den Hauptverkehrsadern der Stadt fortgesetzt, die es ihnen ermöglichten, fast 50 Fahrzeuge zu stoppen, deren Insassen zu identifizieren und die Dokumente zu überprüfen.Auch einige öffentliche Einrichtungen wurden kontrolliert. Dort lief alles ruhig und regelkonform.

