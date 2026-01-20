Im Fokus der Beamten stand ein roter Pkw mit spanischem Kennzeichen, der im Bereich des Parkplatzes in der P.-Mayer-Straße kontrolliert wurde. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer, beide mit Wohnsitz in Jenesien.<BR \/><BR \/>Bei einer Durchsuchung des Autos sowie der beiden Insassen machten die Carabinieri einen brisanten Fund. Ein 32-Jähriger, der bereits wegen Eigentumsdelikten vorbestraft ist, hatte unter dem Sitz einen Schraubenzieher, zwei Zangen sowie einen elektronischen Alarmblocker (Jammer) versteckt. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Kokain (0,5 Gramm) sichergestellt. Der Mann wurde auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<BR \/><BR \/>Ein 51-jähriger Begleiter wurde hingegen mit einer Flasche Methadon mit einem Gewicht von rund 50 Gramm angetroffen. Er wurde wegen Drogenkonsums bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt.<BR \/><BR \/>Sämtliches sichergestelltes Material – darunter das mutmaßliche Einbruchswerkzeug und das elektronische Gerät zur Lahmlegung von Alarmsystemen – wurde beschlagnahmt und der Justizbehörde in Bozen übergeben.