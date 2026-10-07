Ein ungewöhnliches Versteck haben die Carabinieri bei einer groß angelegten Kontrollaktion rund um Brixen entdeckt. In einer natürlichen Felsnische in einem Steinbruch stießen die Beamten auf sieben hochwertige E-Bikes. Gesamtwert der Räder: rund 14.000 Euro.<BR \/><BR \/>Die Fahrräder waren offenbar gezielt in dem improvisierten Versteck abgestellt worden. Mithilfe der Seriennummern und eines Abgleichs mit den entsprechenden Datenbanken konnten die Ermittler bereits die Herkunft mehrerer Räder klären.<BR \/><BR \/>Zwei der E-Bikes wurden bereits ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Sie hatten den Diebstahl ihrer Fahrräder erst vor Kurzem angezeigt.<BR \/><BR \/>Für die verbleibenden fünf E-Bikes suchen die Carabinieri nun weitere Geschädigte. Wer glaubt, eines der Räder wiederzuerkennen, kann sich an die Carabinieri-Dienststellen in Brixen oder Natz-Schabs wenden. Zum Nachweis des Eigentums sollten möglichst eine Diebstahlsanzeige, ein Kaufbeleg, die Rahmennummer oder Fotos des Fahrrads vorgelegt werden.<BR \/><BR \/>Die Entdeckung gelang im Rahmen verstärkter Kontrollen des Landeskommandos der Carabinieri in ganz Südtirol. Rund zehn Streifen waren dabei in besonders diebstahlgefährdeten Gebieten rund um Brixen unterwegs. Unterstützt wurden sie von einer Hundestaffel des Provinzkommandos Bozen.<BR \/><BR \/>Neben den E-Bikes stellten die Beamten bei den Kontrollen unter anderem zwei Personen mit geringen Mengen an Drogen für den Eigengebrauch fest. Zudem wurde ein ausländischer Staatsbürger angehalten, der im Verdacht steht, Kleidungsstücke im Wert von rund 100 Euro aus zwei Geschäften im Brixner Stadtzentrum gestohlen zu haben.