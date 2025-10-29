Die Carabinieri-Stationen von Brixen, Mühlbach, Vintl und Natz-Schabs haben vor wenigen Tagen um 5 Uhr Früh zugeschlagen, nachdem eine Zeugin Fahrraddiebe in Natz-Schabs beobachtet hatte. <BR \/><BR \/>Die angerückten Beamten konnten drei Verdächtige in der Unterbrunnergasse bei einem Transporter finden. Beim Anblick der Carabinieri sollen die drei Männer die Flucht ergriffen haben, zwei von ihnen konnten in der Folge auch dank Einsatz der Drohne der Freiwilligen Feuerwehr von Natz-Schabs gefunden und festgenommen werden. <BR \/><BR \/>Die Ermittler konnten später auch den dritten Verdächtigen identifizieren – er ist nach wie vor auf der Flucht. Identifiziert werden konnte er laut einer Aussendung der Carabinieri dank der Bestätigung einer früheren Verhaftung desselben Mannes wegen eines anderen Diebstahls, den er nur wenige Tage zuvor begangen haben soll. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen, um auch den dritten Tatverdächtigen ausfindig zu machen, laufen auf Hochtouren. Indes konnten die Beamten insgesamt sechs gestohlene E-Bikes mit einem Gesamtwert von rund 20.000 Euro den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben.