<BR \/><BR \/>Die Carabinieri rückten kürzlich nachts in die Venetostraße in Brixen aus: Dort soll jemand die Türen zu zwei Lokalen – Gasser und Pepco – aufgebrochen haben und die Registrierkassen mit Bargeld entwendet haben. <BR \/><BR \/>Die rasch angerückten Carabinieri konnten den mutmaßlichen Täter noch auf frischer Tat ertappen. Bei der Personalienkontrolle stellte sich heraus, dass es sich beim mutmaßlichen Einbrecher um einen 22-jährigen Marokkaner handelt, der bereits aktenkundig ist. <BR \/><BR \/>Die Beamten nahmen den jungen Mann fest und brachten ihn ins Bozner Gefängnis. Ihm wird erschwerter Diebstahl in zwei Fällen vorgehalten.