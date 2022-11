Brixen: Einbrecher machen die Runde

Bürgermeister setzt auf Überwachungskameras

Schauplatz der nächtlichen Einbrüche war der Norden der Stadt Brixen, unweit des rechten Eisackufers. Die Diebe verschafften sich dabei widerrechtlich Zuritt zu einem Bestattungsunternehmen, einem Getränkemarkt, einer Mechaniker-Werkstätte und einem Restaurant.Bei dem letzteren handelt es sich um das Restaurant „Grissino“. Dies bestätigte gestern Felix Taschler gegenüber den „Dolomiten“. Felix Taschler ist gemeinsam mit seinem Bruder Fabian Geschäftsführer des Lokals.Laut Taschler stiegen die Einbrecher von der Richtung Bachdamm gelegenen Terrasse aus über eine Notausgangtür in das Innere des Lokals ein. Alles deutet darauf hin, dass die Einbrecher die Gegend im Vorfeld ausgekundschaftet hatten.Die ungebetenen Besucher drangen in das Büro des Restaurants ein, beschädigten dabei nicht nur die Tür, sondern machten sich auch an den Tresoren zu schaffen, schafften es aber nicht, sie aufzubrechen. Um im Nachhinein nicht auf den installierten Videokameras erkennbar zu sein, stahlen die Diebe auch den Server der Videoüberwachung, erklärte Taschler. Sie entwendeten zudem Kellner-Brieftaschen und Wechselgeld. „Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro“, schätzt Taschler. Er erstattete Anzeigen bei den zuständigen Behörden.Auf Nachfrage erklärte auch Brixens Bürgermeister Peter Brunner gestern, man sei als Gemeinde in Kontakt mit den ermittelnden Polizeiorganen. Leider würden Vorfälle wie diese beweisen, dass die vermehrte Installation von Überwachungskameras im öffentlichen Raum notwendig sei.