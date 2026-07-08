Die alarmierte Mannschaft entfernte den Gitterrost und konnte die Küken rasch und unversehrt aus ihrer misslichen Lage befreien.<BR \/><BR \/>Anschließend wurden die kleinen Enten ihrer Mutter zurückgebracht, die währenddessen am Ufer des Baches verzweifelt nach ihrem Nachwuchs rief. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333761_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dank des schnellen und umsichtigen Einsatzes konnte die Entenfamilie wieder vereint werden. Der Einsatz war nach rund einer halben Stunde erfolgreich beendet.