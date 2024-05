Brixen: Erneut intensive Kontrollen der Polizei

Am Nachmittag, bis in die frühen Abendstunden führten Polizeibeamte des Kommissariats Brixen und der Abteilung für Kriminalprävention der Staatspolizei unter der Koordination von Vizequästor Luca Passarella Kontrollen an diversen neuralgischen Punkten der Stadt durch.Am Zugbahnhof wurden aussteigende Zugpassagiere überprüft, bevor die Tätigkeit auf öffentliche Grünanlagen und Gastlokale ausgeweitet wurde. Polizeistreifen bezogen an den Stadteinfahren Stellung. Auch die Ortspolizei war involviert.Die Bilanz: 86 Personen wurden kontrolliert, 12 davon waren bereits polizeibekannt. Außerdem kontrollierten die Beamten 14 Fahrzeuge sowie 2 Bars.Gegen eine Person, die sich illegal auf italienischem Staatsgebiet aufhielt, wurde ein Abschiebeverfahren eingeleitet.