Mit einer gezielten Aktion haben die Carabinieri in Brixen einen Betrugsversuch an einer 83-jährigen Frau vereitelt. Die Einsatzkräfte überraschten einen 31-jährigen Italiener, als dieser bereits den vorbereiteten Goldschmuck an sich nahm. Eine 44-jährige mutmaßliche Komplizin wartete währenddessen in einem Auto mit laufendem Motor. Beide wurden festgenommen.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt war ein verdächtiger Anruf am Abend des 20. Oktober. Die Seniorin meldete sich bei der Einsatzzentrale der Carabinieri in Brixen. Am Telefon hatte sich ein Mann als Carabiniere ausgegeben und die Frau aufgefordert, dringend ihren Familienschmuck und das Bargeld im Haus bereitzulegen. Am nächsten Morgen sollte sie die Wertsachen einem angeblichen Beauftragten übergeben, um einen vermeintlichen Justiznotfall zu lösen.<h3>\r\nCarabinieri verstecken sich in der Wohnung<\/h3>Die Carabinieri reagierten umgehend. Am Morgen des 21. Oktober richteten sie in und um die Wohnung der Frau in der Zone Elvas eine verdeckte Überwachung ein.<BR \/><BR \/>Gegen 10.20 Uhr erschien der 31-Jährige in der Wohnung. Zuvor war die Seniorin wiederholt über ihr Festnetztelefon und ihr Mobiltelefon angerufen worden. Mit dem psychologischen Druck sollte offenbar verhindert werden, dass sie in Ruhe über die Situation nachdachte oder Hilfe holte.<BR \/><BR \/>Der Mann nahm den bereits bereitgelegten Goldschmuck an sich. In diesem Moment griffen die im Gebäude versteckten Carabinieri ein und nahmen ihn fest, bevor er fliehen konnte.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig stellte eine zweite Einsatzgruppe ein Auto am Straßenrand sicher. Der Motor lief, das Navigationsgerät war auf die Adresse der Seniorin eingestellt. Am Steuer saß die 44-jährige mutmaßliche Komplizin, die offenbar bereitstand, um dem Mann die Flucht zu ermöglichen.<h3>\r\nTechnische Geräte sichergestellt<\/h3>Bei den anschließenden Durchsuchungen des Mannes und des Fahrzeugs fanden die Ermittler mehrere technische Geräte. Dazu gehörten verschiedene Mobiltelefone, darunter ein speziell für die Kommunikation und Koordination über WhatsApp eingerichtetes Gerät, das laut Carabinieri von einer kriminellen Organisation bereitgestellt worden war.<BR \/><BR \/>Außerdem stellten die Beamten ein professionelles drahtloses Audiosystem sicher, das der einseitigen Übertragung und dem Abhören von Geräuschen aus der Ferne gedient haben soll.<BR \/><BR \/>Der gesamte Schmuck wurde sichergestellt und der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben.<h3>\r\nBeide Festgenommenen in Bozen<\/h3>Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Festgenommenen in das Gefängnis von Bozen gebracht. Sie warten auf das beschleunigte Gerichtsverfahren.