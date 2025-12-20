Entdeckt hat die Polizei den Mann im Zuge von Steuerkontrollen der Jahre 2020 bis 2024. Sie analysierten zahlreiche E-Mails und Computerdaten. Dadurch gelang es ihnen, die erbrachten Leistungen und erhaltenen Vergütungen des vermeintlichen Steuerberaters, die nie beim Finanzamt angegeben wurden, zu rekonstruieren.<BR \/><BR \/>Demnach stellte sich heraus, dass der Mann durch seine Tätigkeit innerhalb des Zeitraums von nur 2 Jahren Honorare im Wert von 120.000 Euro kassiert hat, mehr als 20.000 Euro Mehrwertsteuern hinterzogen hat und über 16.000 Euro öffentliche Zuschüsse zu Unrecht bezogen hat. <BR \/><BR \/>Zudem kam ans Licht, dass der angebliche Steuerberater seine steuerliche Beratungstätigkeit unerlaubt ausübte, da er in keinem Berufsregister eingetragen war.<BR \/><BR \/>Seit Jahren war er im Raum Brixen vollkommen illegal tätig, trat gegenüber der Kundschaft als Steuerberater auf, führte Buchhaltungen, erstellte Bilanzen, Steuererklärungen und erledigte steuerliche Pflichten für Privatpersonen und Unternehmen, ohne jedoch seine eigenen Einkünfte zu deklarieren.<BR \/><BR \/>Am Ende der Ermittlungen hat die Finanzpolizei die betreffende Person wegen unerlaubter Ausübung des Berufs und wegen unrechtmäßigen Bezugs öffentlicher Leistungen angezeigt. Bis zum Erlass eines Urteils oder eines etwaigen Strafbefehls gilt die Unschuldsvermutung.