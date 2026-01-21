Die Freiwillige Feuerwehr Brixen musste am gestrigen Dienstagnachmittag ausrücken, um einen Vogel aus seiner Not zu befreien. Das ist bereits der zweite Einsatz dieser Art innerhalb weniger Wochen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264446_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie schon beim jenem Einsatz war erneut ein Vogel in das Abluftrohr einer Küchenabzugshaube geraten. Nach einer Teildemontage der Abzugshaube setzten die Einsatzkräfte eine Rohrinspektionskamera ein, mit deren Hilfe der Vogel im Inneren des Abluftrohres rasch lokalisiert werden konnte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264449_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In weiterer Folge gelang es der Feuerwehr, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Vogel blieb unverletzt und konnte nach der Rettung wieder in die Freiheit entlassen werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz erfolgreich beendet.