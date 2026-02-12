Mehrere Bewohner hatten im Stiegenhaus Gasgeruch wahrgenommen und umgehend die Einsatzkräfte verständigt. Nach dem Eintreffen wurde das Gebäude vorsorglich stromlos geschaltet. Daraufhin kontrollierte die Feuerwehr mithilfe von Gasmessgeräten sämtliche Wohnungen. Dabei konnte ein Gasverlust an einem Gasanschluss lokalisiert werden, wie die Freiwillige Feuerwehr in einer Aussendung mitteilt.<BR \/><BR \/>Die betroffene Gasanlage wurde außer Betrieb gesetzt und die entsprechende Wohnung gründlich belüftet. Nach Abschluss aller erforderlichen Sicherungsmaßnahmen konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Brixen war auch die Ortspolizei Brixen im Einsatz.