Brixen: Geschäftsinhaberin wegen Drogenhandels angezeigt

Schwierigkeiten sich auszudrücken, verwirrt, gleichgültig: Mehrere Jugendliche – darunter Minderjährige – im Besitz dieser Droge

Kampf gegen den Drogenhandel in Brixen. - Foto: © Carabinieri Brixen

Bären-Gummibärchen enthalten die harte Droge

Nach gezielten Ermittlungen haben die Carabinieri Brixen eine Brixnerin wegen Drogenhandels angezeigt. Die Frau ist Inhaberin eines Geschäftes, das Produkte auf Hanfbasis verkauft.Bei einer Durchsuchung des Ladens fanden die Beamten nämlich eine sehr große Menge verkaufsfertiger Produkte, die ein bestimmtes Cannabisderivat namens HHC enthalten. Dabei handelt es sich theoretisch um ein Cannabinoid, das von Natur aus in sehr geringen Konzentrationen in Hanfsamen und -pollen vorkommt. Auf den ersten Blick eine völlig natürliche und scheinbar nebenwirkungsfreie Substanz. Allerdings war das vermarktete HHC nicht natürlich, sondern synthetisch, das heißt es wurde im Labor durch einen chemischen Prozess hergestellt, der eine erhebliche Steigerung der psychoaktiven Kraft der Substanz ermöglicht.Es handelt sich also um eine „neue“ Substanz, die im Juli letzten Jahres durch einen Erlass des Gesundheitsministeriums in die Tabelle der so genannten harten Drogen aufgenommen und damit zu einem illegalen Betäubungsmittel erklärt wurde.Anlass für die Ermittlungen der Carabinieri waren mehrere Kontrollen von (auch minderjährigen) Jugendlichen in der Stadt, die im Besitz von verpackten Produkten mit der Aufschrift HHC angetroffen wurden.Obwohl es sich auf den ersten Blick um frei verkäufliche Produkte zu handeln schien, wurden die Polizeibeamten durch die Berichte der Jugendlichen misstrauisch, die sich nicht nur in einem besorgniserregenden Zustand psychischer und physischer Veränderungen befanden, sondern auch Schwierigkeiten hatten, sich auszudrücken, sehr müde wirkten, erweiterte Pupillen hatten und gleichgültig gegenüber dem waren, was um sie herum geschah. Außerdem gaben sie an, sich nach dem Konsum des Produkts high und verwirrt zu fühlen.Das Geschäft, in dem die Produkte von den Jugendlichen gekauft worden waren, konnte schnell ausfindig gemacht werden. Bei der Durchsuchung wurde tatsächlich eine große Menge an Produkten mit der Substanz HHC in dem Geschäft gefunden. „Es ist wirklich besorgniserregend festzustellen, wie schnell es auch im Bereich der Drogen nur um Profit und Handel gehen kann“, schrieben die Carabinieri von Brixen entsetzt.Neben Verpackungen mit der einfachen pflanzlichen Substanz entdeckten die Carabinieri nämlich, nicht ohne Bestürzung, scheinbar harmlose Produkte, die den Wirkstoff enthielten, wie z.B. Gummibärchen in Form von Teddybären.