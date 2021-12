Brixen: Grödner pöbelt im Impfzentrum und beleidigt Ärztin

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich am Sonntag im Impfzentrum Don Bosco in Brixen ereignet. Ein Mann rief die Notrufnummer 112 an und begann den Beamten am Telefon zu beschimpfen. Zwischen den Schimpfwörtern erkannte der Telefonist, dass der Mann, ein polizeibekannter 52-jähriger Grödner, in der Impfstelle war und sich über eine Ärztin ärgerte.Die Ärztin hatte sich geweigert, den Mann ohne seinen Ausweis zu impfen, da sie an dessen Identität zweifelte. In jüngster Zeit wurden Gerüchte laut, dass sich Bürger mehrfach im Namen anderer hatten testen oder impfen lassen. Daher forderte die Ärztin einen Ausweis. Dafür beschimpfte sie der Mann wüst und drohte ihr mit einer Anzeige. Die Carabinieri, die den Mann aus früheren skurrile Situationen kennen, prüfen, ob sie ihn wegen Störung des öffentlichen Dienstes und Beleidigung anzeigen.

d