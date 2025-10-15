Eine Bergtour in Vals hat gestern ein tragisches Ende genommen. Petra Grießmair (42) rutschte auf dem Weg zur Plattspitze auf einem Grashang im Bereich der Dreihornspitze aus und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-bergunfall-in-vals" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet).<\/a><BR \/><BR \/>Ihre Begleiterin musste mitansehen, wie Petra Grießmair in die Tiefe stürzte, und schlug sofort Alarm.<BR \/><BR \/>Die herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten jedoch nur mehr den Tod der Frau feststellen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225971_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nKindergärtnerin und in der Pfarrei engagiert<\/h3>Geschockt und fassungslos blieben gestern nicht nur jene zurück, die Petra Grießmair gut kannten. Auch in der Pfarrei in Pinzagen war sie sehr engagiert und Mitglied der Kinderliturgie-Gruppe. Beruflich arbeitete Griessmair als Kindergärtnerin.<h3>\r\nGrießmair hinterlässt ihren Mann und zwei Kinder im Grundschulalter<\/h3>Sie stammt aus Feldthurns und hatte erst vor Kurzem mit ihrem Mann ein Eigenheim in Pinzagen errichtet, wo sie mit ihren beiden Kindern im Grundschulalter lebte.<BR \/><BR \/>Petra Grießmair hinterlässt ihren Mann und zwei Kinder.