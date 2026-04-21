<BR \/>Der Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen nahe des Brixner Bahnhofs, wie die Carabinieri am heutigen Dienstag mitteilen. Dort haben sie einen 24 Jahre jungen Mann kontrolliert: Angeblich soll er beim Anblick der Beamten ein äußerst verdächtiges Verhalten an den Tag gelegt haben. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri sollten Recht behalten: Wie sie berichten, haben sie bei der Kontrolle des Mannes einen Teleskopschlagstock sichergestellt – dieser soll 70 Zentimeter lang und aus Metall gewesen sein. Ohne einen berechtigten Grund ist das Mitführen eines solchen Gegenstands strikt verboten. <BR \/><BR \/>Zudem soll der 24-Jährige eine kleine Menge Haschisch bei sich gehabt haben – auch das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Der in Bozen wohnhafte Mann war bereits polizeibekannt. Die Carabinieri haben ihn der zuständigen Justizbehörde gemeldet.