Gegen 19:45 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Brixen ein. In einem Gebäude in der Feldthurnerstraße war im Kamin ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Wehrmänner bestätigte sich die Lage: Aus dem Schlot waren bereits deutliche Anzeichen eines Brandes erkennbar.<BR \/><BR \/>Um ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern, brachten die Einsatzkräfte umgehend die Drehleiter in Position. Von dort aus wurde ein vorbeugender Brandschutz im gesamten Dachbereich eingerichtet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258530_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In enger Abstimmung mit dem herbeigerufenen zuständigen Kaminkehrer wurde entschieden, den Kamin kontrolliert ausbrennen zu lassen.<BR \/><BR \/>Mit Wärmebildkameras wurden die Wände und das Kaminrohr in allen betroffenen Wohnungen auf gefährliche Hitzeentwicklungen untersucht, um eine Entzündung von Möbeln oder Verkleidungen auszuschließen.<BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt und es entstand kein größerer Sachschaden am Gebäude.