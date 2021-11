Brixen: Kellner flüchten vor Green-Pass-Kontrolle

Bei den Kontrollen wurden Hunderte Personen in mehreren Gastronomiebetrieben in Brixen kontrolliert. Erst am Dienstag hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher angemahnt, dass die geltenden Regeln deutlich strenger eingehalten werden müssten, um der Corona-Situation in Südtirol Herr zu werden. Dass diese Forderung berechtigt ist, hatte sich am Samstagabend auch in einem Restaurant in Brixen gezeigt: Als die Carabinieri den Betrieb betraten, ergriffen 2 Kellner Hals über Kopf die Flucht durch die Hintertür. Bevor sie verschwinden konnten, wurden sie aber von den Militärs gestellt.Bei der folgenden Kontrolle zeigte sich der Grund für den Fluchtversuch der beiden Kellner: Sie konnten keinen Grünen Pass vorweisen. Sowohl gegen die beiden Kellner als auch den Restaurantbetreiber wurde daher ein Bußgeld von 400 Euro verhängt. Von einer Schließung des Restaurants sahen die Carabinieri ab, da eine solche erst bei wiederholten Verstößen vorgesehen sei. Weitere unangekündigte Kontrollen stehen dem Betreiber aber auch in Zukunft bevor.Anschließend überprüften die Carabinieri auch die Restaurant-Küche auf Hygienemängel. Dabei stellten sie neben anderen Verstöße gegen die Lebensmittelsicherheit eine abgelaufene Packung Rahm sicher. Für den Betreiber setzte es daher eine weitere Geldstrafe von bis zu 6000 Euro.Insgesamt haben die Carabinieri in Südtirol in den vergangenen 3 Tagen täglich rund 170 Lokale und knapp 600 Personen im Bezug auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen und der Green Pass-Bestimmungen kontrolliert.

