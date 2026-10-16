<b>Am Montag dieser Woche konnten die Patienten mit Dr. Verena Morandell und Dr. Carl Maria Rogen zwei Allgemeinmediziner im Sprengel Brixen wählen. Steht diese Arztwahl im Zusammenhang mit einer Pensionierung oder mit dem Ausscheiden beziehungsweise dem Neuantritt von Ärzten?<\/b><BR \/>Christine Engl: Dr.in Morandell und Dr. Rogen waren zwei Ärzte für Allgemeinmedizin in Ausbildung und haben im September das Diplom der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin erhalten. Aus diesem Grund konnten sie ihre bisherige Patientenanzahl von 1.000 auf 1.500 Personen – gemäß den Bestimmungen des staatlichen Kollektivvertrages – anheben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373610_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/><BR \/>Wie lange im Voraus wurden die Patienten über die notwendige Arztwahl informiert?<\/b><BR \/>Engl: Da die beiden Patientenerhöhungen und die damit verbundenen möglichen Arztwahlen unabhängig von Pensionierungen bzw. Ausscheiden von anderen Ärzten erfolgt ist, gab es keine identifizierbaren Bürger, die über die möglichen Arztwahlen informiert werden mussten.<BR \/><BR \/><b> Trifft es zu, dass die Information erst zwei Tage vor dem Termin kommuniziert wurde? Falls ja, aus welchen Gründen erfolgte die Verständigung so kurzfristig?<\/b><BR \/>Engl: Nach Veröffentlichung des Beschlusses des Generaldirektors über die unbefristete Beauftragung der Ärzte aufgrund des Abschlusses der Sonderausbildung wurden die damit zusammenhängenden möglichen Arztwahlen frei geschalten; eine diesbezügliche Information wurde am verfangenen Freitag an der Außentür des Schalters in Brixen veröffentlicht. Wie gesagt: Bürger wurden keine explizit verständigt, da die Erhöhung von 500 Patienten mit dem Abschlusses der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin der beiden Ärzte zusammenhing.<BR \/><BR \/><b> Am Montag dieser Woche sollen bereits ab sechs Uhr morgens Dutzende Menschen am Domplatz vor dem Büro des Sprengels in der Schlange gestanden sein – darunter auch ältere Personen. Viele befürchteten wohl, keinen Arztplatz mehr zu bekommen. Wie erklären Sie sich diese Situation?<\/b><BR \/>Engl: Ich denke, dass sich unter den Bürgern bereits im Vorfeld bestimmte Dynamiken entwickelt haben. Ein Grund dafür könnte die Sorge gewesen sein, aufgrund der begrenzten Zahl von 500 zusätzlichen Patienten keinen Platz bei ihrem bevorzugten Arzt zu bekommen. Aber die Befürchtung, keinen freien Arzt mehr zu erhalten, stellt sich im Sprengel Brixen-Umgebung nicht. Mit diesen beiden Erhöhungen haben wir zusätzliche Wahlen geschaffen – und wir können auch mit heutigem Datum noch viele freie Plätze bei verschiedenen Ärzten für Allgemeinmedizin aufweisen. Somit können wir die Grund- und wohnortnahe Versorgung der Bürger durch die Ärzte für Allgemeinmedizin im Sprengel Brixen-Umgebung gewährleisten.<BR \/><BR \/><b>Wie kann künftig sichergestellt werden, dass notwendige Arztwahlen rechtzeitig angekündigt und für alle Betroffenen geordnet abgewickelt werden?<\/b><BR \/>Engl: Bei Pensionierungen und Arztwechsel werden die Bürger von unserer Seite aus zeitnah mittels Schreiben, welches mit der Post zugestellt wird, informiert; in diesen Schreiben führen wir auch immer sämtliche Möglichkeiten, wie die Arztwahlen durchgeführt werden können, an.<BR \/><BR \/><b> Wie stellt sich die aktuelle Situation der Allgemeinmediziner im Sprengel Brixen dar? <\/b><BR \/>Engl: Im Sprengel Brixen-Umgebung sind aktuell 22 Ärzte für Allgemeinmedizin beauftragt, wobei mit Stand heute noch mehr als 650 freie Arztwahlen getätigt werden können.