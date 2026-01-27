Die Carabinieri haben in Brixen einen Mann wegen unerlaubten Führens einer Waffe angezeigt. Der Vorfall ereignete sich in der Diskothek „Club Max“.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri-Beamten von Vintl waren im Rahmen einer Routinekontrolle im Einsatz, als sie zu der Diskothek in Brixen gerufen wurden. Dort war ein italienischer Staatsbürger im Alter von 36 Jahren aus dem Lokal verwiesen worden, weil er andere Gäste gestört haben soll.<BR \/><BR \/>Da der Verdacht bestand, dass der Mann gefährliche Gegenstände bei sich haben könnte, führten die Carabinieri eine Personendurchsuchung durch. Dabei fanden sie ein kleines Klappmesser, das die Beamten beschlagnahmten.<BR \/><BR \/>Der 36-Jährige wurde wegen unerlaubten Führens von Waffen oder gefährlichen Gegenständen angezeigt.