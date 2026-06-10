Der Einsatz sorgte in Brixen für großes Aufsehen. Kurz nach 18.30 Uhr ging der Alarm „Person im Wasser“ ein. <BR \/><BR \/>Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Eisackbrücke auf der Höhe des Eurospar in der Zone Rosslauf aus – darunter die Feuerwehren von Brixen, Vahrn und Milland, die Bootsgruppe der Feuerwehr Brixen sowie die Wasserrettung.<BR \/><BR \/>Bereits kurze Zeit später bestätigte sich die Befürchtung: Der 81-jährige Alois Lageder konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. <BR \/><BR \/>Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine Informationen vor, ersten Informationen zufolge soll es sich aber um einen Unfall gehandelt haben.