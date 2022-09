Brixen: Mann wegen schweren Diebstahls festgenommen

Der Mann ausländischer Herkunft wurde von den Ordnungshütern vor einem großen Supermarkt in Milland aufgehalten. Kurz zuvor war vom Personal des Geschäftes bemerkt worden, wie er sich mit zahlreichen Lebensmitteln ohne zu bezahlen vom Laden entfernt hatte.Bereits in den Wochen zuvor soll der Mann sich mehrerer Delikte dieser Art in der Stadt schuldig gemacht haben. Deshalb wurde er schließlich festgenommen. Ihm wird schwerer Diebstahl vorgeworfen.