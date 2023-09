Brixen: Mehrere Einbrüche mit Spitzhacke – 33-Jähriger identifiziert

Zu den Taten ist es bereits zwischen dem 16. und 18. August in den Abendstunden gekommen: In der Brixner Altstadt soll der 33-Jährige moldawischer Herkunft versucht haben in mehrere Geschäfte und Beherbergungsbetriebe einzubrechen. Dabei beschädigte er mehrere Eingangstüren und Schaufenster erheblich.In mehreren Fällen sei es dem Mann auch gelungen Geld oder Gegenstände aus dem Inneren der Gebäude zu stehlen. Die Einbuchsopfer hatten nach den Vorfällen Anzeige bei den Carabinieri erstattet, die in der Folge die Ermittlungen aufgenommen haben.Besonders auffällig war das Einbruchswerkzeug: In allen Fällen kam eine Spitzhacke zum Einsatz, um Türen und Schaufenster aufzubrechen. Auf den Bildern einer Überwachungskamera einer Konditorei war der Mann mit diesem Einbruchswerkzeug deutlich zu erkennen. Den Carabinieri ist es inzwischen Gelungen den Tatverdächtigen zu identifizieren.Der 33-Jährige ist seit der Einbruchsreihe untergetaucht. Die Carabinieri fahnden weiter nach ihm. Ihm droht ein Strafverfahren, an dessen Ende er zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Jahren verurteilt werden könnte.