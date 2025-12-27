Alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr Brixen gestern gegen 19.25: In der Mozartallee hatte sich ein Wohnungsbrand ereignet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Brand bereits von der betroffenen Person selbst unter Kontrolle gebracht worden war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254711_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nEine Person erleidet leichte Verbrennungen<\/h3>\r\nAuslöser war ein Brand beim Befüllen eines Methanolofens. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch, brachte den Ofen aus der Wohnung und belüftete die Räumlichkeiten mittels Hochleistungslüfter. Eine betroffenen Personen erlitt leichte Verbrennungen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254714_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Neben der Feuerwehr standen auch die Carabinieri, das Weiße Kreuz sowie ein Koordinator des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254717_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.