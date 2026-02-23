<BR \/>Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Hinweis auf eine Gruppe sehr junger Jugendlicher. Die darauffolgenden Untersuchungen förderten eine beunruhigende Entwicklung zutage: Sie sollen Schlagringe aus Hartplastik mithilfe von 3D-Druckern hergestellt haben.<BR \/><BR \/><BR \/>Im Zuge der Ermittlungen habe sich laut Carabinieri-Aussendung herausgestellt, dass ein erst 15-jähriger Jugendlicher der Besitzer des 3D-Druckers war, der zur Herstellung der Waffen verwendet worden war. Gegen ihn wurde Anzeige wegen unerlaubter Waffenherstellung erstattet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280217_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein weiterer Minderjähriger unter 14 Jahren sei mit einem fertiggestellten Schlagring angetroffen worden. Da er das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und somit strafunmündig ist, wurde er am Jugendgericht gemeldet.<BR \/><BR \/>Der 3D-Drucker sowie die hergestellten Gegenstände wurden beschlagnahmt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass die Gruppe versucht habe, einen Schüler einzuschüchtern, der die illegalen Aktivitäten seinen Lehrpersonen melden wollte.