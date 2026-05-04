<BR \/>Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anzeige der gesetzlichen Vertreterin der Pizzeria „Agorà 21“. Sie meldete, dass am Vormittag rund 100 Euro aus der Kasse des Betriebs entwendet worden waren.<BR \/><BR \/>Den entscheidenden Durchbruch brachte die Auswertung der Videoüberwachung. Die Aufnahmen wurden von den Ermittlern genau analysiert und ermöglichten eine klare Identifizierung des mutmaßlichen Täters. Es handelt sich um einen 21-jährigen ausländischen Staatsbürger, der den Behörden bereits mehrfach bekannt ist.<BR \/><BR \/>Die Ermittler konnten den Mann kurze Zeit später ausfindig machen. Bei einer Durchsuchung wurde zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln – mutmaßlich Haschisch – sichergestellt.<BR \/><BR \/>Der Verdächtige wurde in die Kaserne gebracht und auf freiem Fuß wegen schwerem Diebstahl angezeigt. Zusätzlich erfolgte eine verwaltungsrechtliche Meldung wegen des Besitzes von Drogen.