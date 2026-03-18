<BR \/>Der Beamte bemerkte während seiner Freizeit zwei Personen, die in der Nähe des Einkaufszentrums verdächtige Päckchen ausgetauscht haben sollen. Ohne zu zögern, verständigte er seine Kollegen und behielt die Männer im Auge. Dadurch konnte kurz darauf eine gemeinsame Aktion einer Streife der Carabinieri Mühlbach sowie jener von Brixen durchgeführt werden.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Kontrolle wurden die beiden Beteiligten identifiziert. Beim mutmaßlichen Verkäufer handelt es sich um einen 27-jährigen tunesischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Er hatte acht Portionen Kokain mit einem Gesamtgewicht von rund sieben Gramm sowie 250 Euro Bargeld bei sich, das als mutmaßlicher Erlös aus illegaler Tätigkeit gewertet wird. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Drogenhandel erstattet.<BR \/><BR \/>Der mutmaßliche Käufer ist ein 39-jähriger Mann mit Wohnsitz im Pustertal, der bereits polizeibekannt ist. Bei ihm fanden die Beamten eine Dosis Kokain sowie ein Klappmesser mit einer acht Zentimeter langen Klinge. Gegen ihn wurde Anzeige wegen unerlaubtem Waffenbesitz erstattet, zudem wurde er als Konsument beim Regierungskommissariat gemeldet.