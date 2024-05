Brixen: Nach Waffenfund muss Bar „Cafè da Nick“ schließen

Treffpunkt für zwielichtige Gestalten

Am heutigen Dienstag wurde die Bar „Cafè da Nick“ in der Stadelgasse von den Beamten ins Visier genommen, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht. In der Bar stellten sie mehrere Waffen sicher: Einen Säbel, eine Machete, eine Sichel, 4 Knüppel und eine Nachbildung einer Pistole. Auf Rückfrage nach dem Grund für die Waffen erklärte der Betreiber, sich bedroht zu fühlen. Das Lokal wurde von Quästor Paolo Sartori für 30 Tage geschlossen und der Mann wegen illegalen Waffenbesitzes angezeigt.Die neu eröffnete Bar war den Beamten bereits als Treffpunkt für zwielichtige Gestalten bekannt und gemeldet worden. Das Lokal wird von einem 39 Jahre alten Italiener betrieben, der mehrere Vorstrafen auf dem Kerbholz hat. Unter anderem wegen Misshandlung in der Familie, Trunkenheit hinter dem Steuer, Gewalt und Widerstand gegen einen Beamten und schweren Diebstahls.Bereits am 18. Mai wurde die Polizei in das Lokal gerufen, nachdem der 39-Jährige unrechtmäßig öffentlichen Grund besetzt hatte. Vor 5 Tagen rückten die Beamten erneut in die Stadelgasse aus, weil Bargäste Feuerwerkskörper vor dem Lokal gezündet hatten.