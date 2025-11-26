Das Projekt des Soroptimist Clubs Bozen bietet Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind – sowie weiteren besonders schutzbedürftigen Personen – einen geschützten Raum für vertrauliche Gespräche mit den Behörden.<BR \/><BR \/>Der Raum ist getrennt vom regulären Polizeibereich, heimelig eingerichtet und wird von speziell geschulten Polizeibeamten betreut, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Dort können Betroffene Anzeigen erstatten und Unterstützung für sich und ihre Kinder erhalten, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/>Die Initiative basiert auf einem Abkommen von 2020 zwischen Innenministerium und Soroptimist International Italien. Die Einweihung ist Teil der laufenden Kampagne „Dies ist keine Liebe“ zur Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt. Bereits 2023 hatte Soroptimist Bozen einen ähnlichen Raum in der Polizeidirektion Bozen eingerichtet.