Auf der Millander Seite der Mozartbrücke wurde eine Person von einem Lieferwagen erfasst und verletzt. Der Unfallhergang und das Ausmaß der Verletzungen sind derzeit noch unklar.<BR \/><BR \/>Die Mozartallee ist ab dem Kreisverkehr an der Plosestraße bis zum Zebrastreifen vor der Mozartbrücke über den Eisack gesperrt. Milland ist daher über die Mozartallee derzeit nicht erreichbar. Der Verkehr wird über Sarns und Albeins umgeleitet. Ein Ende der Sperre ist momentan noch nicht absehbar.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren Milland, Brixen und Sarns sowie die Rettungskräfte.