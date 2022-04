Brixen: Person zündet in verwirrtem Zustand Matratze an

Die Feuerwehr Brixen, verschiedene Ordnungskräfte, das Weiße Kreuz und das Notarztteam des Krankenhauses Brixen sind am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz gerufen worden, da eine Person in Anwesenheit anderer eine Matratze in Brand gesteckt hatte.