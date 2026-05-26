Gegen 15.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Ein Pkw des Typs Benziner hatte aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Sofort rückten die Einsatzkräfte zur Tiefgarage in der Kassianstraße aus.<BR \/><BR \/>Vor Ort eingetroffen, löschten die Einsatzkräfte das Feuer und versorgten eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Diese wurde anschließend ins örtliche Krankenhaus eingeliefert. Das Auto wurde durch den Brand vollständig zerstört, zudem wurde auch die Garage von den Flammen beschädigt. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Brixen, das Rote Kreuz sowie die Carabinieri.