Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen in einem Bus der Linie 401. Der Mann soll sich in einem sichtlich berauschten Zustand befunden und mit einer leeren Glasflasche Passagiere bedroht haben, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte alarmiert.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Carabinieri leistete der Mann offenbar heftigen Widerstand. Er attackierte die Beamten mit Faustschlägen und Tritten. Die Carabinieri sahen sich daher gezwungen, Pfefferspray einzusetzen. Schließlich gelang es den Beamten, den Mann zu überwältigen.<BR \/><BR \/>Der 36-Jährige wurde ins Krankenhaus von Brixen gebracht und anschließend verhaftet. Zwei Carabinieri der Station Vintl wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Mann ist den Behörden bereits bekannt: Gegen ihn besteht seit 2021 ein Annäherungsverbot gegenüber seiner Mutter.