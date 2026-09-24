In den vergangenen Tagen haben die Carabinieri von Brixen mit dem Ermittlungsdienst Bozen und der Finanzpolizei Brixen einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss der Staatsanwaltschaft Bozen vollstreckt. Die Ermittlungen unter dem Namen „Karburant“ laufen seit Juni.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt steht ein mutmaßliches Betrugssystem zulasten eines bekannten Unternehmens aus dem Handel und Lebensmittelgroßhandel, berichten die Carabinieri. Zu den Verdächtigen gehören ein Fahrer des Unternehmens bosnisch-herzegowinischer Herkunft sowie der Betreiber einer Tankstelle in Klausen albanischer Herkunft.<h3>\r\nSo soll der Betrug funktioniert haben<\/h3>Die beiden sollen gemeinsam unbare Zahlungsmittel unrechtmäßig verwendet haben. Damit sollen sie fortgesetzten Betrug begangen haben. Der Fahrer soll die Tankkarten des Unternehmens vorübergehend aus den Fahrerkabinen der abgestellten Firmenfahrzeuge entwendet haben. Der Tankstellenbetreiber soll ihm daraufhin fingierte Dieselabgaben sowie nie erfolgte Verkäufe von AdBlue über das POS-System verbucht haben. <BR \/><BR \/>Die fingierten Buchungen sollen dem Unternehmen in Rechnung gestellt worden sein. Allein durch die bisher festgestellten unrechtmäßigen Transaktionen soll das Unternehmen einen Schaden von rund 20.000 Euro erlitten haben. Die Ermittlungen dazu laufen weiter. Den daraus erzielten Gewinn sollen die beiden anschließend untereinander in bar aufgeteilt haben.<h3>\r\nDurchsuchungen bringen Bargeld ans Licht<\/h3>Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Beweismittel sicher. Auch beim Bargeld wurden sie fündig: 41.050 Euro fanden sie in den Räumlichkeiten der Tankstelle. Das Geld war an mehreren Stellen versteckt – in einem Tresor, zwischen den Seiten von Büchern, in Kartons auf dem Dachboden sowie zwischen Weinkisten.<BR \/><BR \/>Da die rechtmäßige Herkunft des Geldes nicht erklärt werden konnte, wurde die Summe vorsorglich beschlagnahmt. Nach Einschätzung der Ermittler könnte es sich um Erträge aus den mutmaßlichen Straftaten handeln.<BR \/><BR \/>Parallel dazu überprüfte die Finanzpolizei die tatsächlichen und buchhalterisch erfassten Kraftstoffbestände der Tankstelle. Damit sollen mögliche weitere steuerrechtliche Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.<BR \/>Die Verdächtigen gelten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.