Auf der Millander Seite der Mozartbrücke wurde eine Frau, die auf dem Fahrrad unterwegs war, von einem Lieferwagen erfasst. Laut noch nicht gesicherten Informationen könnte die Frau gerade einen Zebrastreifen überquert haben, als das Unglück geschah. Der genau Unfallhergang wird ermittelt. <BR \/><BR \/>Alle Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Die Mozartallee war nach dem Unfall ab dem Kreisverkehr an der Plosestraße bis zum Zebrastreifen vor der Mozartbrücke über den Eisack gesperrt. Milland war daher über die Mozartallee nicht erreichbar. Der Verkehr und der Busverkehr wurden über Sarns und Albeins umgeleitet. <BR \/><BR \/>Die Unfallstelle wurde nun geräumt. Die Mozartbrücke ist daher wieder für den Verkehr geöffnet.<BR \/><BR \/>Aufgrund des Unfalls kam es im Stadtzentrum zu ausgedehnten Staus, insbesondere in Richtung Süden. Auch auf der SS12, im Tunnel Brixen Süd, staute sich der Verkehr. <BR \/><BR \/>Zusätzlich hat sich am Kreisverkehr Mittelanschluss ein weiterer Unfall ereignet. Zwischen Brixen und Klausen ist derzeit mit rund zehn Minuten Zeitverlust zu rechnen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren Milland, Brixen und Sarns sowie die Rettungskräfte.