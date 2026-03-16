Gegen 6 Uhr morgens ging gestern bei der Notrufnummer 112 ein Anruf ein, über den angeblich eine in der Kassianstraße am Boden liegende Person gemeldet wurde. Die Carabinieri sowie das Weiße Kreuz Brixen mit Notarzt des Krankenhauses Brixen wurden gerufen. Letzterer konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. <BR \/><BR \/>Laut Behörden stammt der Mann aus Bangladesch und wurde 1990 geboren. Er trug nur einen Asylantrag (einen Antrag auf Flüchtlingsstatus) bei sich, seine Wohnadresse war deshalb nicht bekannt.<BR \/><BR \/> Gesicherte Details zum Auffinden der Person und den Umständen, wie er gestorben ist, konnten gestern nicht in Erfahrung gebracht werden. <BR \/><BR \/>Laut Behörden soll keine Gewalteinwirkung von Dritten festgestellt worden sein. Allerdings lag der medizinische Bericht noch nicht vor. Auch ein möglicher Missbrauch von Alkohol und Drogen stand gestern im Raum.