Zum ersten fatalen Unfall war es gegen 10.50 Uhr gekommen: Eine 85-jährige Frau, die auf ihrem Fahrrad in Brixen auf der Millander Seite der Mozartbrücke unterwegs war, wurde von einem Lieferwagen erfasst. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-toedlicher-unfall-mit-lieferwagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Nur wenige Minuten nach der Unfallmeldung kam es in der Dantestraße <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-zwei-unfaelle-eine-tote-eine-schwerverletzte-person" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zu einem weiteren folgenschweren Vorfall.<\/a> Beim Einbiegen erfasste ein Pkw eine 92-Jährige, die gerade vor der Feuerwehrhalle entlangging. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.