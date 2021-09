Brixen und Sterzing: Neue Impftage ohne Vormerkung

Der erste Impftag findet am Mittwoch, 29. September an der Universität in der Regensburger Allee 16, von 8 bis 12 Uhr, statt. Die verwendeten Impfstoffe sind Pfizer ab 12 Jahren und Johnson & Johnson ab 60 Jahren in einer einzigen Dosis.Der zweite Impftag findet am Donnerstag, 30. September im Don Bosco Oratorium in der Mozartallee, von 14 bis 20 Uhr, statt. Die verwendeten Impfstoffe sind Pfizer ab 12 und Johnson & Johnson ab 60 Jahren in einer einzigen Dosis.Der dritte Impftag findet am Freitag 1. Oktober im Don Bosco Oratorium in der Mozartallee, von 14 bis 20 Uhr, statt. Die verwendeten Impfstoffe sind Moderna ab 12 und Johnson & Johnson ab 60 Jahren in einer einzigen Dosis.Der vierte Impftag findet am Samstag, 2. Oktober im Don Bosco Oratorium in der Mozartallee, von 7:30 bis 12:30 und von 13:30 bis 18:30 Uhr statt. Die verwendeten Impfstoffe sind Pfizer ab 12 Jahren und Johnson & Johnson ab 60 Jahren in einer einzigen Dosis.Der Impftag findet am Freitag, 1. Oktober im Impfzentrum Ex-Despar, von 14 bis 20 Uhr, statt. Die verwendeten Impfstoffe sind Pfizer ab 12 Jahren und Johnson & Johnson ab 60 Jahren in einer einzigen Dosis.

stol